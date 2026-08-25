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ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ‘ਆਪ’-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ

Ludhiana News: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਗੌਰਵਜੀਤ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:53 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ‘ਆਪ’-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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