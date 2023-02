ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ! ਜੁਰਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਉ

Punjab's Ludhiana news: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਉ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਬਾ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਧੁਰੀ ਕਟਾਰੀਆ, ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਿੱਲੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਜਾਣੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵਿਨਾਇਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇਗਾ।

- ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

