ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; 18-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ

Ludhiana News: ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਪਰੇਅ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਤੋਂ 220 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 27, 2026, 01:30 PM IST

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 200 ਤੋਂ 220 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਾਹਬਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2020 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਪਰੇਅ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਤੋਂ 220 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

