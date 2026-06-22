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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਕਾਰ; ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ

Ludhiana Protest: ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 22, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਕਾਰ; ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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