ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਕਲੀ ਅਫਸਰ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੱਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Ludhiana Police cracks down on fraud from Sangrur Jail news: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੇਂਟ ਬਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਕਜ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਵਿਲੋਕ ਵਿਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨਕਲੀ ਅਫਸਰ ਬਣਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ 999 ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget Session 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜੀਮੇਲ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਵਰਗੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ Whatsapp 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ CCTNS ਸੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 999 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 9 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

(For more news apart from Ludhiana Police cracks down on fraud from Sangrur Jail, stay tuned to Zee PHH)