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ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ FIR ਮਗਰੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦਾ BJP-RSS ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

Kuldeep Singh Vaid on Rahul Gandhi FIR: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ FIR ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। BJP ਅਤੇ RSS ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 03, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:43 PM IST
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ FIR ਮਗਰੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦਾ BJP-RSS ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ FIR ਮਗਰੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ BJP-RSS ’ਤੇ ਲਾਏ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
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