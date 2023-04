Ludhiana Crime news: पहले दोस्ती, फिर शादी का झांसा, युवती गर्भवती हुई तो आरोपी फरार!

Punjab's Ludhiana Rape Crime news: पंजाब के जिला लुधियाना से युवती के साथ एक रेप का मामला सामने आया है. आरोपी युवक करीब 9 महीने तक शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और युवती के गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही उसे छोड़ कर फरार हो गया.

युवती द्वारा थाना जमालपुर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है. युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि 10 महीने पहले उसने 'फार्म पार्ट' नामक एक कंपनी जॉइन की थी जो कि फेस-8 फोकल पॉइंट में स्तिथ है. वहीं आरोपी आकाश कुमार के साथ उसकी मुलाकात हुई और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी.

आरोपी की पहचान आकाश नवी के रूप में हुई है जो बहिपुरी मंडियान काली, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वह युवती को शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.

युवती का कहना है कि वह उसे कई होटलों में ले जाता रहा. युवती के मुताबिक आरोपी ने उससे 8 से 9 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए. जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उसे शादी करने के लिए कहा लेकिन आरोपी ने उसे बातचीत करने के बहाने बुलाया और उसके साथ रेप कर वहां से फरार हो गया.

फिलहाल पुलिस आरोपी आकाश की तलाश में हर जगह छापेमारी कर रही है. बता दें कि आरोपी आकाश के खिलाफ IPC धारा 176 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

