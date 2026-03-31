ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ

Ludhiana News: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਚਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੰਪ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੂੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:43 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਚਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੰਪ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੂੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੱਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਡੰਪ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੰਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਪ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Trending news

Muktsar News
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
CM Bhagwant Mann
ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ- CM ਮਾਨ
CS Sanjay Gupta
हिमाचल में अफसरशाही में ‘महाभारत’! CS संजय गुप्ता के बड़े आरोपों से मचा हड़कंप
world health day 2026
ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ! ਇਹ 6 ਵਿਟਾਮਿਨ ​​ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
Dhariwal Accident News
ਧਾਰੀਵਾਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Khanna Mandi Strike
ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ; 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ
Nahan news
हिमाचल को 3920 करोड़ की सौगात! भाजपा ने जताया आभार; टैक्स मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਬੁਕ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ “ਡਿਲੀਵਰ” ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ..
Punjab government
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ