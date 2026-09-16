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ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੰਦਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 16, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:37 PM IST
ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੰਦਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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