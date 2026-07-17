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ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Ludhiana News: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:47 PM IST
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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