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ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ; ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 03, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:24 PM IST
ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ; ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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