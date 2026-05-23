Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3226936
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Ludhiana News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੱਖਾ, ਜਦਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਲ ਸੋਂਧੀ ਉਰਫ਼ ਚੁੰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 23, 2026, 06:58 PM IST

Trending Photos

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Ludhiana News(ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੌਜੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਅਨੁਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਅੰਕਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੱਖਾ, ਜਦਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਲ ਸੋਂਧੀ ਉਰਫ਼ ਚੁੰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਜੂ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

Ludhiana NewsLakha Gang Members Arrestedpunjabi news

Trending news

Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ
Minister Ravneet Bittu
ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
naina devi news
श्री नैनादेवी मंदिर से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार
America Green Card Rules
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ; ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
Chairperson husband suicide attempt
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
HRTC Employees Strike
एचआरटीसी कर्मचारियों ने दी बसें बंद करने की बड़ी और कड़ी चेतावनी!
​​Amritsar News
ਅੰਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Mohali Stabbing Case
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Himachal Electricity Bill Dispute
मुफ्त बिजली के वादे पर भाजपा का हमला, करण नंदा बोले- जनता को मिल रहे महंगे बिल
Bathinda MC Election
ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ-ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ