ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Ludhiana News:  ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਅਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 06:51 PM IST

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਸੀਪੀ (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਏ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਉਰਫ਼ ਲੱਕੀ, ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤਨਵੀਰ ਮਲਿਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੋਲੈਰੋ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ 575 ਜੈਕਟਾਂ, 444 ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ 32 ਸ਼ਾਰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁੱਲ 1,051 ਟੁਕੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਅਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

Ludhiana NewsMoti Nagar police bust gangpunjabi news

