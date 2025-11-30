Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਠ ਕੈਸਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਥ ਕੈਸਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅਚਾਨਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੀਰੂ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਚੋਪੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-25 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬਾਥ ਕੈਸਲ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟੇਜ ਖੰਗਾਲਕਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।