ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, CCTV ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ
ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, CCTV ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ

Ludhiana News: ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:13 PM IST

ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, CCTV ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਔਰਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਲਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਲਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

