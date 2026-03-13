Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3139774
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਘਰ

Ludhiana News: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 06:29 PM IST

Trending Photos

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਘਰ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ Russia–Ukraine War ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਗੀਂਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGS

Ludhiana NewsYouth Russia Ukraine War Deathpunjabi news

Trending news

Ludhiana News
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਘਰ
Mohlai News
ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ
Tarn Taran News
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕੁਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Bilaspur News
LPG की खबर: बिलासपुर में सिलेंडर का स्टॉक पूरा, फिर भी ढाबा-रेस्टोरेंट क्यों परेशान?
barnala news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ KLF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
Mansa news
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Vikramaditya Singh
विक्रमादित्य सिंह ने की राघव चड्ढा की तारीफ! बोले– उनसे सीखनी चाहिए जनहित की राजनीति
Chandigarh Solar Scam
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਬਸਿਡੀ ਘੋਟਾਲਾ, 75.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ