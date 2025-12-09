Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ

Ludhiana world record heavy vehicle pull: ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:17 PM IST

Ludhiana world record heavy vehicle pull: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ 50 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ 47 ਟਨ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 47 ਟਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 50 ਟਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 110 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਵਾਹਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਧਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

