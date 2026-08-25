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ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ, Free Fire ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ

Machhiwara Missing Students News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ Free Fire ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:15 PM IST
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ, Free Fire ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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