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'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੈਡ ਸੰਧੂ! ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ

Mad Sandhu Death: ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 05, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:30 PM IST
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੈਡ ਸੰਧੂ! ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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