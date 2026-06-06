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Ludhiana Train Accident News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਐਸਟੂ ਡੱਬਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਨੇ ਪੁਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੇ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਟੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਪਲਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਡਰ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ (04081) ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।" ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੈਲਡਿੰਗ ਅਸਫਲਤਾ।
ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਐਸ-2 ਕੋਚ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ''ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਪੈਨਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਡੀਆਰਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰੇਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਐਸ-2 ਬੋਗੀ ਦਾ ਐਨ ਪੈਨਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਫ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਡੀਆਰਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ''ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।