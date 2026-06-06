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ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

Ludhiana Train Accident News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:49 PM IST
ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
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