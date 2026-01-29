Advertisement
ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:50 PM IST

Anandpur Sahib News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋਨ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ 4 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ MMDR Act 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(1) ਅਤੇ 4(1) ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਣਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਐਲਗਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋਨ ਨੇੜੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MMDR Act 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(1) ਅਤੇ 4(1) ਹੇਠ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Anandpur SahibIllegal miningpunjabi news

