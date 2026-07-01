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ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਖੰਨਾ 'ਚ FIR ਦਰਜ

Punjab Urea Scam News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਖੰਨਾ ਦੇ SSP ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 01, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:20 AM IST
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਖੰਨਾ 'ਚ FIR ਦਰਜ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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