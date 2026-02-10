Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3104915
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 12 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Punjab Police DSP Transfers: ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:33 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 12 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Punjab Police DSP Transfers: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

fallback

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

transfer_1

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੀਬੀਆਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ-ਕਮ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੀਬੀਆਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Punjab Police DSP TransfersDSP Transfer List Punjabpunjabi news

Trending news

amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ! ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ
Kuldeep Dhaliwal
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ- ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
CM Sehat Yojana Punjab
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ- CM
Punjab Police DSP Transfers
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 12 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Punjab Potash Exploration
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘‘ਜੀ-4 ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
AI Content Regulation India
ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
amritsar news
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ; RDX ਅਧਾਰਤ IED ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
bathinda news
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
shukra nakshatra gochar
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਵਧੇਗਾ ਰੋਮਾਂਸ
Kapurthala news
ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ