ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 12 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Punjab Police DSP Transfers: ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Punjab Police DSP Transfers: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੀਬੀਆਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ-ਕਮ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ, ਪੀਬੀਆਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।