ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

Darbar Sahib Uniform: ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਪੀਲੇ ਤੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ –ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:17 PM IST

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1990 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2000 ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ/ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ "ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ" ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ 2015 ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ (5 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਜੂਰੀਆ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਕੱਸਾ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Darbar Sahib UniformSGPC Uniform Rulepunjabi news

