ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, 30 ਲੱਖ ਦੇਣ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

Mohali News: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Trending Photos
Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਸਮਰਬ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ''ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 91 ਦੇ ਸਮਰਬ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਬੀਐਚਕੇ ਫਲੈਟ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਸਮਰਬ ਹੋਮਜ਼, ਸੈਕਟਰ-91, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਬੀ-402 (3ਬੀਐਚਕੇ) ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਦ, ਖਾਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਨੈਫਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇ.ਸੀ. ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮਰਬ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਮਰਬ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾਈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਮਰਬ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0312 ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ, 2023 ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਤੇ ਗਿਆਨਪਵਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲੇ।