ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IFOREST ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:50 AM IST

Stubble Burning News: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (IFOREST) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ: IFOREST

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ICAR ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ CREAMS ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IFOREST ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੈਂਟੀਨੇਲ-2 ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਲਟੀ-ਸੈਟਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸੈਂਸਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MODIS, VIIRS, Sentinel-2 MSI, ਅਤੇ Meteosat ਦੇ SEVIRI ਡੇਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਪਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ:

  • ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ 2022 ਦੇ 31,447 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 20,000 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 37% ਦੀ ਕਮੀ।
  • ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 90% ਘਟੋਤਰੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੀਮਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

 

 

