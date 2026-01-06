ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁੱਟੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ

Jalandhar Loot Case News: ਘਟਨਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁੱਟੇਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
Jalandhar Loot Case News: ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁੱਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਰਬਲ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਲੂ ਦਾ ਪਰਸ ਛੀਨ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.50 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਲੇ (350 ਗ੍ਰਾਮ) ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹50–55 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ (ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮੁੜ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7:50 ਤੋਂ 8:15 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਟੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਈਕ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਪਰਸ ਛੀਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਲੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 304 ਅਤੇ 3(5) ਤਹਿਤ FIR ਨੰਬਰ–4 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁੱਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।