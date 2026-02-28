Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਸਮੇਤ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (SSOC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:31 PM IST

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (SSOC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋ RDX ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (IED) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ SSOC IG ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੁਅਲ ਡੈਟੋਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈਈਡੀ
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (SBS) ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IED ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਿਧੀਆਂ ਸਨ: ਇੱਕ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਰ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ 9 ਐਮਐਮ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਈਈਡੀ ਦੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਈਡੀ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਨਵਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚੋਪੜਾ (ਰਹਿਣ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ) ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ (ਪਿੰਡ ਕਲਾਮ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਐਸਓਸੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

