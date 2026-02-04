ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿਲਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

Diljot Sharma Death Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿਲਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Diljot Sharma Death Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿਲਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੋਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਦਿਲਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਏ ਅਤੇ ਐਲਐਲਬੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਧੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਜੋਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਐਲਬੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਿਲਜੋਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਲਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਮਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿਲਜੋਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਦਿਲਜੋਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਜੋਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਜੋਤ ਦੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।