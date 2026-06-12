ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

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2027 World Cup Schedule News: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ICC ਦੇ AGM ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (54 ਵਿੱਚੋਂ 41 ਮੈਚ) ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲਸ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਕਵੀਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਫੇਲ ਮੋਸੀ-ਓਆ-ਤੁਨਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 14-ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।
14 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਰੋਕੋ ਦਾ swansong
2027 ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ swansong ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜੀ ਅੰਤਮ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ।
14 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ
2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 14 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਤਾਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2023 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਾਜ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਛੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ 2003 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।