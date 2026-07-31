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ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦ, VIDEO ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Malaysia Viral Video: ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 31, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:41 PM IST
ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦ, VIDEO ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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