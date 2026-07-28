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ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ; ਕੈਂਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Malerkotla News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 28, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:15 PM IST
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ; ਕੈਂਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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