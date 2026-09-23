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ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 500 ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਸੰਗਤ

Guru Ravidas 650th Prakash Parv: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 500-ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 23, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:40 AM IST
ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 500 ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਸੰਗਤ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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