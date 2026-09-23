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  • /ਮਲੂਕਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਮਲੂਕਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Maluka Nagar Panchayat: ਮਲੂਕਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 23, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:37 PM IST
ਮਲੂਕਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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