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ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

Mohali News: ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। BJP-Akali ਗਠਜੋੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 2027 ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 29, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:45 PM IST
ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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