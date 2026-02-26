Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3123420
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Moga News: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:50 PM IST

Trending Photos

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Moga News(ਨਵਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਰੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ  ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ IPS ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ PPS, ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ) ਮੋਗਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 25.02.2026 ਨੂੰ ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ .355 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ 1 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 25.02.2026 ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਵਾਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰ ਖ਼ਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧਰਮਕੋਟ ਪਾਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੱਕਾਰ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 45 ਮਿਤੀ 25.02.2026 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 25 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ .355 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਸਮੇਤ 1 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ! ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

TAGS

moga newsSocial Media Weaponspunjabi news

Trending news

moga news
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Rajya Sabha elections
हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट पर सियासी जंग तेज, 16 मार्च को मतदान
Giani Raghbir Singh Dismissed
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ
Body Deteriorates Morgue
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ
Sikh Student Religious Symbols Row
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੱਕਾਰ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ
Pungrain Inspector Booked
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Former Sarpanch Death
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
dharamshala news
हिमाचल में लंबे ड्राई स्पेल से बढा पेयजल संकट, मार्च से ही आ सकती है दिक्कत
Manipur
ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ
Shimla News
दिल्ली-शिमला पुलिस विवाद के बाद बड़ा खुलासा! हिमाचल पुलिस का आधिकारिक बयान वायरल