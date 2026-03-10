Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3135447
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਏ ਸਨ ਬੰਨ੍ਹੇ

Dera Bassi News: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਕਾਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:54 AM IST

Trending Photos

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਏ ਸਨ ਬੰਨ੍ਹੇ

Dera Bassi News: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਕਾਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਜਨੇਤਪੁਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਕਾਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਧੜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਟੜੀ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ‘ਤੇ “KSRD” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

TAGS

Dera Bassi NewsDera Bassi Deadbody Foundpunjabi news

Trending news

Dera Bassi News
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਏ ਸਨ ਬੰਨ੍ਹੇ
Punjab Weather Update
ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਮਾਰਚ 2026
Chief Minister Bhagwant Mann
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Harpal Singh Cheema
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ: ਚੀਮਾ
GMADA Director Resigned
ਗਮਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Amritsar Elderly Woman Death
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Astaguru Auction House
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
SGPC Secretary Suspended
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਸਪੈਂਡ
Fazilka Murder Case
ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ