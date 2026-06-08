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Manali News(संदीप सिंह): पर्यटन नगरी मनाली में नगर परिषद के नवनिर्वाचित सात पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ. इस दौरान सभी पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए शहर के समग्र विकास, स्वच्छता और बेहतर प्रशासन के लिए कार्य करने का संकल्प लिया.
शपथ ग्रहण समारोह में एसडीएम मनाली सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपने दायित्वों का ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित की भावना के साथ निर्वहन करने का भरोसा दिलाया.
इस अवसर पर एसडीएम मनाली ने कहा कि नई नगर परिषद शहर के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी पार्षद संगठित और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए नगर प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाएंगे.
उन्होंने विशेष रूप से शहर की सफाई व्यवस्था, मॉल रोड के बेहतर प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया. एसडीएम ने कहा कि मनाली एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में नगर परिषद की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं.
उन्होंने कहा कि नई परिषद स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बेहतर समन्वय से मनाली को एक आदर्श और व्यवस्थित पर्यटन नगर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा.
नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी शहर के विकास, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया.
प्रशासन ने उम्मीद जताई कि नई परिषद मनाली को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक शहर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.