उन्होंने विशेष रूप से शहर की सफाई व्यवस्था, मॉल रोड के बेहतर प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया. एसडीएम ने कहा कि मनाली एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में नगर परिषद की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं.