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मनाली नगर परिषद के नवनिर्वाचित 7 पार्षदों ने ली शपथ, विकास और स्वच्छता को दी प्राथमिकता

Manali News: शपथ ग्रहण समारोह में एसडीएम मनाली सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपने दायित्वों का ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित की भावना के साथ निर्वहन करने का भरोसा दिलाया.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 08, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:48 PM IST
मनाली नगर परिषद के नवनिर्वाचित 7 पार्षदों ने ली शपथ, विकास और स्वच्छता को दी प्राथमिकता

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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