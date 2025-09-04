Sultanpur Lodhi: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਇੰਦਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2908147
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Sultanpur Lodhi: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਇੰਦਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ

Sultanpur Lodhi: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 123 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:45 AM IST

Trending Photos

Sultanpur Lodhi: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਇੰਦਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ

Sultanpur Lodhi: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 123 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5728 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 1428 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 14934 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਇੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆਹਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ- ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

TAGS

Sultanpur LodhiBeasSutlejpunjabi news

Trending news

mansa murder
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Chamkaur Sahib
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ; ਡੀ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਤੰਬਰ 2025
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ
Hardeep Singh Mundian
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ- ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
Himachal Pradesh
CM सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांगा विशेष आपदा राहत पैकेज
Reliance Jio
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 9 ਸਾਲ, ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਆਫ਼ਰ
ABVP
PU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਤੀਜੇ, ABVP ਦੇ ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
MLA Raman Arora
ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ
;