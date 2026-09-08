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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: 22.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Mandi Gobindgarh GST Fraud News: ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਰਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 22.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ITC ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SGST ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 08, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:08 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: 22.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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