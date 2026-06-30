Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ

Mandi Gobindgarh News: ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 30, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:50 PM IST
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ
Mandi Gobindgarh news6 min ago
2
Mukh Mantri Sehat Yojana20 min ago
3
satinder sartaj33 min ago
4
sangrur news1 hr ago
5
Batala Lottery Winner3 hrs ago