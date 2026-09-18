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ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਹਰਵੀਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Harveer Murder Case News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 18, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:18 PM IST
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਹਰਵੀਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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