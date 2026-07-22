Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮਾਨਸਾ ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

Mansa News: ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਜਵੰਧਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 22, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:32 PM IST
ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ; ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ
Terrorist Attack In Anantnag1 hr ago
2
PUDA Saragarhi Sarai parking1 hr ago
3
Bigg Boss 201 hr ago
4
Punjab Traffic Rules1 hr ago
5
Harpal Singh Cheema2 hrs ago