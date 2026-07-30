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ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡੀਪੂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Mansa Depot Holders Protest: ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਹ ਡੀਪੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 30, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:06 PM IST
ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡੀਪੂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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