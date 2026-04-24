ਭਿੱਖੀ ‘ਚ ਠੱਗ ਪੰਡਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਾਰ

Mansa News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੀੜਤ ਸਗਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਤੀ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ “ਕ੍ਰੋਪੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Mansa News(ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ): ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੱਗ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਠੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੀੜਤ ਸਗਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਤੀ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ “ਕ੍ਰੋਪੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਗਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬੈਠਾ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 11.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੁਮਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਕਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 4.25 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ (ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜਲਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ।