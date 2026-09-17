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ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਨਾਬਾਲਿਗ ਕਾਬੂ

Mansa Firing Case: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-4 ਵਿੱਚ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 17, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:30 PM IST
ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਨਾਬਾਲਿਗ ਕਾਬੂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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