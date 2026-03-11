ਮਾਨਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Trending Photos
Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਏ ਕੋਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਲੱਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।