Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3136998
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਾਨਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:45 PM IST

Trending Photos

ਮਾਨਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਏ ਕੋਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਲੱਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

Mansa newsPCA Trials Mansapunjabi news

Trending news

Himachal Panchayat Elections 2026
पंचायत चुनाव से पहले सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार! पुनर्गठन पर उठाए बड़े सवाल
LPG Crisis
ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
Saturn Transit Mercury Mars Rashifal 2026
ਸ਼ਨੀ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਜੋਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ Lottery
Punjab Urea Production Halt
ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ
Himachal Weather
हिमाचल में अचानक बदलेगा मौसम! अगले 4 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
Punjab Budget Session
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ; 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
fazilka news
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ; ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ
Harish Rana Euthanasia
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Rasneet Kaur UPSC Exam
ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁੱਜੇ
India oil and gas supply update
ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ