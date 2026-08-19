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ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mansa Nangal Kalan Murder Case: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 19, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:33 PM IST
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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