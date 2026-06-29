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ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇਮਾਨਸਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Mansa Murder News: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 29, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:57 PM IST
ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇਮਾਨਸਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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