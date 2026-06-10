Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਲਈ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਗੇਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਲਈ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਗੇਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਲੂਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੇਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਇੰਸਾਂ

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 10, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:35 PM IST
ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਲਈ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਗੇਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ; ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਉਪਾਅ, ਧਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿਜੋਰੀ
parama ekadashi upay5 min ago
2
Mansa news18 min ago
3
faridkot news30 min ago
4
Chandigarh Cab Drivers Strike49 min ago
5
Shimla News1 hr ago